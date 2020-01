Handwerker prägen momentan das Bild auf dem Areal der mit über 3000 Mitgliedern größten Kirchengemeinde in der Region Bordesholm. Für 300.000 Euro lässt die Christuskirche in der Bahnhofstraße das in die Jahre gekommene Gemeindehaus komplett sanieren. Die Arbeiten sollen im Mai beendet sein.