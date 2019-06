Rendsburg Kanalarbeiten Kronshagen - Sanierung dauert acht bis zehn Wochen Die Gemeinde Kronshagen wird ab Mittwoch, 19. Juni, den Regenwasserhauptkanal in der Kieler Straße sanieren. Die zu behandelnde Stelle liegt zwischen den Wohnhäusern Nr. 81 uns Nr. 148. Durch eine weitere Sanierung im Anschluss ist laut Bauamt von acht- bis zehnwöchigen Arbeiten auszugehen.

Von Florian Sötje

In den kommenden Wochen stehen in der Kieler Straße in Kronshagen Kanalarbeiten an. Quelle: Uwe Paesler