Bredenbek

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Workshops zum Thema Sportentwicklung durchgeführt und über die Universität Kiel eine Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben. „Die Ergebnisse sind am Ende im Sportentwicklungsplan der Gemeinde zusammengefasst worden“, erklärte Andrea Gellert (FWB), die die Arbeitsgruppe Sportentwicklung leitete. „Wir hätten den Plan gerne ausführlich im Sozialausschuss vorgestellt, der hatte für eine Sitzung aber keine Zeit.“

„Ich bin 60 Jahre im Sportverein, für mich ist das eine Herzensangelegenheit“, sagte Ernst-Jürgen Krey (SPD). „Als SSV-Mitglied sage ich: toll gemacht. Als Gemeindevertreter kann ich dem Antrag so nicht zustimmen.“ Es sei darum gegangen, eine optimale Lösung zu finden. Jetzt müsse man sich aber auch fragen, ob sich die Gemeinde das leiten könne. Bauausschuss und Sozialausschuss sollten sich zusammensetzen und einen Rahmen im Detail festlegen, der Finanzausschuss müsse die Vorschläge prüfen, erst anschließend könne auf dieser Grundlage die Gemeindevertretung entscheiden.

Kosten für Sporthallen-Neubau sollen ermittelt werden

„Der Bedarf steht klar im Entwicklungsplan, damit steht der Rahmen fest, worüber soll der Sozialausschuss noch reden? Der Bauausschuss muss jetzt entscheiden, wie die Zeichnung aussehen soll“, sagte Sünje Petersen (FWB). „Wir müssen jetzt zu Potte kommen, der Sozialausschuss ist zuständig, deshalb muss es dorthin“, sagte Bürgermeister Thorsten Schwanebeck. Die Handballjugend sei bereits nach Felde abgewandert, weil die Halle in Bredenbek zu klein sei.

„Ich sehe die Notwendigkeit eines Neubaus“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Ostermann. Vor einer Ausschreibung müsse aber klar sein, welche Kosten erwartet werden, dafür müsse eine Kostenanalyse eingeschoben werden. „Wir laufen sonst Gefahr, dass wir mit einer Ausschreibung an den Markt gehen, die uns am Ende finanziell das Genick bricht.“ Bartelt Brouer (SPD) schlug vor, einen Architekten die Kosten überschlägig berechnen zu lassen. Eine Vorabkalkulation sollte der Gemeinde 2000 bis 4000 Euro wert sein, ein Architekt könne das in 20 bis 30 Stunden erledigen.

Finanzausschuss will Finanzierung und Förderung beleuchten

„Wir sollten im Sozialausschuss detailliert zwei Optionen planen und schauen, was wir uns leisten können“, schlug Philipp Mandau (CDU) vor. Auch Finanzausschussvorsitzende Gellert äußerte Bedenken: „Wir wissen nicht, wie viele Millionen Euro es am Ende kostet.“ Über eine Finanzierung habe man noch nicht gesprochen, nach Fördermöglichkeiten müsse man noch schauen, außerdem stehe noch nicht fest, wo gebaut werde. „Es kommen viele Kosten auf uns zu“, sagte Gellert. Für den Kauf einer Fläche hat die Gemeinde im Haushalt 2021 bereits 400.000 Euro eingestellt und 100.000 Euro für Planungskosten, die, so Gellert, am Ende aber nicht reichen dürften.

Um den SPD-Vorschlag der überschlägigen Kostenermittlung in den Fraktionen zu besprechen, forderten Petersen und Peter Böge (CDU) eine Sitzungsunterbrechung. Anschließend ging es sehr schnell. Einstimmig wurde nicht nur der Sportentwicklungsplan beschlossen, sondern auch eine Kostenanalyse des Neubaus als Grundlage für die weitere Arbeit der Ausschüsse. Auf deren Grundlage soll die Gemeindevertretung bei der nächsten Sitzung am 29. April eine Entscheidung für die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen treffen.

Für den Beschluss gab es viel Beifall von den Besuchern. „Das ist ein Meilenstein, da kommt viel Arbeit auf uns zu“, stellte der Bürgermeister nach der Abstimmung fest.