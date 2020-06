Mit zwei ausverkauften Vorstellungen des Films „Mach dein Ding“ kehrte das Savoy-Kino in Bordesholm aus der Corona-Krise in den Aufführungsbetrieb zurück. Das Savoy könnte finanziell „mit einem blauen Auge davon kommen“, schätzt Lars Baumgart vom Kinoverein, der das Kultkino betreibt.

Großes Kino in verkleinertem Rahmen

Großes Kino in verkleinertem Rahmen

Von Beate König