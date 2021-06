Bordesholm

Endlich wieder Programm im Savoy-Kino in Bordesholm. Der Kinoverein meldet sich, wie berichtet, am Donnerstag, 1. Juli, nach einer fast achtmonatigen Corona-Zwangspause mit der französischen Komödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ zurück. Und Vorstandsmitglied Lars Baumgart teilte mit, dass alle Gäste am Premierenabend ein kostenloses Kinovergnügen haben werden. „Zusammen mit der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein verteilt das Savoy zur Wiedereröffnung an alle Gäste Freikarten.“

Impfausweis muss vorgezeigt werden

„Alle Gäste“ heißt momentan im Savoy-Kino: maximal 62 Personen. Die Regeln für den Kino-, Theater- und Konzertbesuch hat das Land klar vorgegeben: Gäste müssen getestet, vollständig geimpft oder genesen sein. Ein entsprechender Nachweis nebst Personalausweis muss beim Einlass vom Kinoteam kontrolliert werden. Im Kino herrscht zudem Maskenpflicht – allerdings nur bei Bewegung. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.

Luftfilter im Savoy im Einsatz

Zudem ist die Registrierung der Kontaktdaten erforderlich. Ein Check-In per Luca- oder Corona-Warn-App ist alternativ möglich. „Für eine zusätzliche, erhebliche Reduzierung des Infektionsrisikos tragen die neuen Luftfilteranlagen bei, die fünf- bis sechsmal pro Stunde die Luft im Saal durchfiltern und nahezu 100 Prozent aller Viren eliminieren“, so Baumgart.

So kommt man an Freitickets

Freikarten für den 1. Juli können unter Tel. 04322/1011 oder per Mail (info@savoy-bordesholm.de) reserviert werden.

Auf diesem Wege werden auch Reservierungen für alle anderen Veranstaltungen aufgenommen: Am Freitag, 2. Juli, tritt mit Matthias Jung der erste Comedian des Jahres auf und am 9. Juli eröffnen die norddeutschen Liedermacher Svennä & Morales die Konzert-Saison.

Der spontane Besuch ist wieder grundsätzlich möglich – sofern es noch Karten an der Abendkasse gibt.