Durchatmen können der Kinoverein Bordesholm und ihre Gäste zwar noch nicht. Die Gemeindevertretung hat aber in dieser Woche beschlossen, dass ein Planungsauftrag für 5000 Euro vergeben wird. Experten sollen prüfen, was gegen „dicke Luft“ bei vollen Events hilft – und vor allem, was eine Verbesserung kostet. Dabei soll auch eine energetische Sanierung mit bedacht werden. Zum Beispiel soll auch überlegt werden, ob die Zwischendecke im Saal wieder verschwindet und sich dadurch das Raumklima verbessert.

Saal kann nicht vernünftig gelüftet werden

„Wir haben ein akutes Problem“, verdeutlichte Reinhard Abitz, Vorsitzender des ehrenamtlich arbeitenden Vereins. In einem Schreiben an die Gemeinde hatte der Verein im Sommer auf die Problematik hingewiesen. 15 000 Gäste kamen 2019 zu den Veranstaltungen. „Wenn es voll ist, kann der Saal in der Pause nicht vernünftig gelüftet werden. Zwei Gäste hatte in der Vergangenheit einen Kreislaufkollaps wegen der schlechten Luft erlitten und mussten ärztlich behandelt werden“, berichtete Abitz im Vorfeld.

Corona-Krise : Luft wird nur umgewälzt

„Jetzt kommt die Winterzeit, in der das Lüften noch schwieriger wird. Zudem wälzt die Anlage zurzeit die Luft nur um und tauscht sie nicht aus.“ In Corona-Zeiten, in denen ohnehin weniger Gäste zu den wenigen Veranstaltungen kommen, ist das auch keine gute Werbung. Zurzeit dürfen bei Kinoverstellungen 47 der bis zu 200 Plätze besetzt werden. Momentan ist die Zahl der Gäste aber überschaubar.

Eigentlich war nur Belüftung gewünscht

In der Debatte verdeutlichten alle Fraktionen, dass sie die gute Arbeit des mehrfach preisgekrönten Kinovereins wertschätzen. CDU-Chef Ulrich Schuster befürwortete auch den Planungsauftrag. Aber: „Viele hier haben Angst vor den Folgekosten. Wir lassen jetzt ein Konzept machen, aber jedem muss klar sein: Vielleicht realisieren wir es auch nicht.“ Norbert Baschke ( CDU) wies darauf hin, dass eigentlich nur eine Verbesserung der Lüftung gehen sollte.

Zuschuss für energetische Sanierung möglich

In einer der letzten Sitzungen hatte aber Willi Lüdemann ( FDP) den Hinweis gegeben, dass energetische Sanierungen genau ins Förderspektrum der Aktivregion Mittelholstein fielen. Ilona Ingwersen von der Amtsverwaltung betonte, deshalb sei diese Idee mit in den Planungsauftrag integriert worden. Die Sanierung der Lüftung allein sei nicht förderfähig. Ein Zuschuss von bis zu 80 Prozent ist im Gespräch.

Förderungen sollen geprüft werden

SPD-Fraktionschef Norbert Schmidt betonte: „Ich bin ein Fan vom Savoy.“ Aus seiner Sicht sollte man prüfen lassen, was eine energetische Sanierung koste. „Und wenn dadurch die Verbesserung der Belüftung günstiger wird, warum nicht.“ Wolfgang Riggert (Grüne) bat die Verwaltung zu prüfen, ob das Savoy-Kino auch für einen neuen Corona-Fördertopf infrage kommt. Seinen Angaben zufolge stehen da 500 Millionen Euro bereit.

Spende des Landfrauenvereins

Der Kinoverein selbst muss momentan viele Veranstaltungen in dem 70 Jahre alten Gebäude ausfallen lassen. Am Donnerstag erhielt man eine 1000 Euro-Spende des Landfrauenvereins, der im September auch 70 Jahre alt geworden ist. Das Geld stammt aus dem Verkauf von 1800 Masken. Der Verein ist eng verbunden mit dem Savoy. „Viermal pro Jahr gibt es den Landfrauenkinoabend“, so Vorstandsmitglied Anke Brandt.

Bundesweiter Kinopreis fürs Savoy

Kassenwart Michael Fuhrhop nahm die Spende gerne an. 13 000 Euro hätten Firmen, Institutionen und Privatpersonen seit Beginn der Pandemie gespendet. „Das zeigt, wie unsere Arbeit geschätzt wird. Wir gehören zu Bordesholm“, so der Kassenwart. Bis Mitte 2021 könne der Verein das Programm dadurch mitfinanzieren. Zudem erhielt der Verein vor wenigen Tagen die Nachricht, dass er am 27. Oktober mit einem Bundes-Kinopreis ausgezeichnet wird. Dieser wird vom Kinematheksverbund im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) in Berlin vergeben. Anfang 2020 wurde der Verein vom Land ausgezeichnet.

