Open-Air-Events auf dem Schulhof

Bordesholm

Die Corona-Pandemie ist für alle Kulturschaffenden eine große Herausforderung. Das Kinoprogramm im „Savoy“ in Bordesholm ist unter Auflagen mit 47 Plätze wieder gestartet. Aber Theater und Musik ruhen noch. Mit einem regelmäßigen Programm wie bisher wird auch in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen sein. Deshalb wird im Juli ein Versuchsballon gestartet: „Das Savoy geht nach draußen.“ Und zwar mit zwei Events auf den Hof der Lindengrundschule.

Herr Momsen präsentiert "Solo für Bordesholm "

Veranstaltungen und Liveauftritte finden derzeit überall kaum statt. „Und wenn, dann nur unter erschwerten Bedingungen“, so Dagmar Schneider-Pogge, die im ehrenamtlich arbeitenden Kinoverein für die Theatersparte verantwortlich ist. „Kultur muss aber ihren Raum haben. Deshalb versuchen wir, mal neue Wege auszuprobieren.“ Am Sonnabend, 18. Juli, ist Herr Momsen mit seinem „Solo für Bordesholm“ (Eintritt 20/ermäßigt 18 Euro) zu Gast. Am Freitag, 24. Juli, kommt Björn Högsdal (15/14 Euro), einer der führenden Poeten der landesweiten Slam-Szene, und stellt und ein „Best of Slam“ auf die Beine. Beide Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr.

Anzeige

Keine Aboveranstaltungen im Savoy-Kino

Für dieses Jahr lässt der Kinoverein alle Abo-Reihen ruhen. „Mit 47 Gästen sind die Kosten einfach nicht hereinzuholen. Zudem gibt es viele Ensembles, die einen Mindestabstand auf der Bühne nicht einhalten können“, erläuterte Dagmar Pogge. Man habe aber vom Publikum die Rückmeldung erhalten, dass „etwas fehlt“. Mit den Open-Air-Veranstaltungen will der Kinoverein dem Rechnung tragen. „Es gibt bestimmt viele Theaterfreunde, die noch ein ungutes Gefühl haben, mit 50 Menschen gemeinsam in einem Saal zu sitzen. Auf dem Hof kann der Abstand gut eingehalten werden und frische Luft gibt es auch“, führte sie aus.

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Stühle und Bühne auf dem Schulhof

Auf dem Schulhof sollen eine Bühne und Stühle aufgestellt werden. „Gutes Wetter ist bestellt“, so Schneider-Pogge schmunzelnd. Vielleicht komme diese Art von Veranstaltung in diesen Zeiten ja an. Ein Getränkeverkauf ist nicht geplant. Aber gegen eine Spende wird es etwas geben. Ab sofort nimmt der Kinoverein verbindliche Bestellungen unter Tel. 04322/1011 oder per Mail Info@savoy-bordesholm.de entgegen. Es werden keine Karten vergeben, sondern eine verbindliche Gästeliste unter Angabe von Namen und Kontaktdaten geführt. Da das Kinovereinsbüro noch für den Publikumsverkehr geschlossen ist, wird die Zahlung vorab per Überweisung erbeten.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.