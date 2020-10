Eigentlich sollte der 70. Geburtstag des Savoy-Kinos in Bordesholm gefeiert werden - mit Führung und Blick hinter die Kulissen. Die Corona-Krise hat dem Kinoverein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit einem "kleinen Erinnern" am Landes-Kinoaktionstag will man ein bisschen den 70. würdigen.