Vom „ Wecken aus dem Dornröschenschlaf“ sprach Klaus Mich, Vorstandsmitglied des Kinovereins in Bordesholm. Nach einer halbjährigen Corona-Zwangspause lief am Sonnabend das erste Livekonzert auf der Bühne im Savoy-Kino – auch für die Sängerin Julie Weißbach aus Lübeck war es der erste Auftritt vor Publikum in diesem Jahr. Der Zuspruch war dürftig. Den Livestream im Internet verfolgten durchschnittlich zwischen 20 und 30 User.

Zukunft ist aber nicht märchenhaft

Der Weckruf ist dem Kinoverein sicherlich gelungen – es finden wieder Livesacts statt. Und das Gastspiel der 37-jährigen Songschreiberin Julie Weißbach, die dem Publikum mit emotional-persönlichen Beschreibungen ihre Lieder und Texte ans Herz legte, war sehenswert. Dennoch ist die Zukunft der Musiksparte im Kinoverein alles andere als märchenhaft.

Erste Reihe musste auch gesperrt werden

Laut Hygienekonzept dürfen nur 35 der 200 Plätze besetzt werden. Das sind nochmal zwölf weniger als bei Kinovorstellungen. „Der Abstand bei Konzerten zu den Zuschauern muss sechs Meter betragen. Also mussten wir die erste Reihe auch sperren“, erklärte Klaus Mich, der im ehrenamtlichen Verein für die Musiksparte verantwortlich ist. Sechs Karten sind im Vorverkauf bestellt worden – neun zahlende Gäste kamen.

Kinoverein hat noch kleines Polster

„Wir wollten starten“, so Mich. Durch die Spenden im Rahmen der Corona-Pandemie, vor allem durch die Verkaufsaktion der Masken von Tina Schuster, habe der Verein ein kleines Polster. „Wenn wir allerdings viele Konzerte mit Verlust fahren, ist so ein Polster schnell aufgebraucht“, so der 70-Jährige. Er könne die Vorsicht von Gästen nachvollziehen, gegenwärtig keine Konzerte in geschlossenen Räumen zu besuchen. „Ich bin wegen des Virus auch vorsichtig.“

184 Aufrufe bei Youtube insgesamt

Eine Premiere war der Livestream. Drei Kameras fingen das Geschehen ein. Gesteuert wurden das von Eric Siemens, Haustechniker beim Kinoverein, in einem Nebenraum an der Bühne. Gesendet wurde auf Youtube. „Vielleicht können wir auf diesem Weg in der Krise neue Zuschauer gewinnen“, so Mich. Die können in einen virtuellen Spendentopf Geld spenden. 184 Aufrufe hatte der Stream, während des Konzerts waren immer zwischen 20 und 30 User dabei.

Vater der Künstlerin sendete Grüße

Zwei Mal hatte Julie Weißbach Auftritte von Zuhause live ins Netz gestellt. „Das ist schon cool, wenn man in der ganzen Welt zu sehen ist und Herzchen bekommt“, erzählte die Künstlerin. „Ich freue mich aber, nun wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Und dabei ist es mir egal, wenn da nur wenige sitzen. Das kann einem Künstler immer passieren.“ Digitale Gäste aus Ohio in den USA, aber auch ihr Vater aus Meißen hatten sich diesmal zugeschaltet und Grüße gesendet.

Donnerstag gibt's wieder Liveveranstaltung

Viele Konzerte im Herbst hat der Kinoverein abgesagt. Am Donnerstag, 3. September, ab 19 Uhr ist das Savoy eine Haltestelle beim des Kulturfestivals. Musik, Literatur, Comedy und Zauberei stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei – bei Youtube wird es auch wieder einen Livestream geben.

