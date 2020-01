Ein altes Notizbuch ist für Astrid Schütze das wichtigste Erinnerungsstück an ihren verstorbenen Vater Heinrich Hülsen. In dem Büchlein hat der Betreiber der ehemaligen Gaststätte „Zur Linde“ in Bordesholm Rezepte notiert – auch in New York. Dort suchte seine Tochter jetzt nach Spuren seines Jobs.