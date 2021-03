Das Savoy erstrahlte am Sonntagabend für zwei Stunden in den Landesfarben: Das Kino in Bordesholm wurde in weißes, rotes und viel blaues Licht getaucht. Mit der Aktion drängt der Kinoverein auf Öffnungsperspektiven im Lockdown – und machte deutlich, wie sicher der Kinobesuch bereits jetzt ist.