Schacht-Audorf

Das Problem am Dörpsee ist, dass wegen der baulichen Anlagen wie Rutsche und Badeinsel die Badestelle als Naturbad eingestuft wird. Dafür gelten deutlich höhere Auflagen, weswegen das Grundstück im vergangenen Jahr eingezäunt wurde. Ein Umbau sei in der Kürze der Zeit auch nicht möglich. Die Enttäuschung bei den Bürgern ist groß, einige reagierten mit Unverständnis und machten ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft.

"Wir wollen wirklich niemandem den Badespaß verderben, aber wir haben eine Verantwortung", sagte Bürgermeisterin Beate Nielsen. Seit der Sitzung der Gemeindevertretung Ende Mai habe man alles daran gesetzt, einen Badleiter oder Bademeister zu finden, der erforderlich ist, um ein Naturbad zu betreiben.

Letzte Saison als Naturbad

Die Gemeinde wollte im Sommer das Areal am Dörpsee letztmalig als Naturbad betreiben, bevor es dann umgebaut wird. "Wir haben in den Nachbargemeinden nachgefragt, ob man sich nicht vorhandenes Personal teilen kann, sodass die Position gefüllt ist." Aber entweder wurden die Kräfte selbst in den Gemeinden gebraucht oder es wurde selbst nach Fachkräften gesucht.

Eine andere Lösung sei der Abbau der Schwimmattraktionen gewesen, sodass das Areal den Status des Naturbades verliert und als Badestelle gilt. "Wenn man als Privatperson einen Handwerker bestellt, kann man selbst entscheiden, wenn man nimmt. Als Gemeinde müssen wir uns an Regeln für Ausschreibungen halten", erläuterte die Bürgermeisterin.

Schon vor dem Beschluss Ende Mai habe die Verwaltung Schwierigkeiten gehabt, Handwerker zu finden, die die nötigen Kapazitäten haben, um den Umbau vorzunehmen. "Irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo wir eine Entscheidung treffen mussten", so Beate Nielsen. Mit einem Eilantrag wurde der Beschluss, dass das Areal geschlossen bleibt, in der Gemeindevertretung getroffen.

Ein Jahr lang Streit über den Dörpsee

Der Streit über den Dörpsee dauert schon seit einem Jahr an. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde das Areal einzäunen lassen und die Fläche nur während vorgegebener Zeiten geöffnet. Grund dafür war ein Gerichtsurteil, das besagt, dass die Gemeinde die Haftung hat, sollten bauliche Anlagen an Badestellen installiert sein, sodass diese den Status als Naturbad erhielten. Ein Gutachten sollte daher klären, wie der Dörpsee zu beurteilen ist oder was nötig sei, um die Umzäunung aufzuheben.

Nun soll alles daran gesetzt werden, dass der Rückbau der Steganlagen sowie der Badeinsel schnellstmöglich umgesetzt wird, sagte Nielsen.

Während einige Schwimmer die nahe "Hundebadestelle" als Zugang zum See nutzten, betonte die Verwaltung, dass das widerrechtliche Betreten des Gemeindegeländes nicht gestattet ist. Sachbeschädigungen sollen zur Anzeige gebracht werden.