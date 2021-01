Zu einem Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ist es am Mittwochabend auf einem Werftgelände in Schacht-Audorf gekommen. Über die Warn-App "Nina" gab es eine Warnung für die Bevölkerung.

Großeinsatz am Mittwochabend in Schacht-Audorf: Auf einem Werftgelände ist es zu einem Brand in einer Halle gekommen. Quelle: Danfoto