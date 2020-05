Neuer Spielplatz bietet viel Kletterspaß

Schacht-Audorf

Die Kinder konnten die Eröffnung des neuen Dorfplatzes kaum abwarten. Denn eines seiner zentralen Elemente ist ein Spielplatz mit einem gewaltigen Klettergerüst in Form eines Schiffes. Die Themen Seefahrt und Nord-Ostsee-Kanal finden sich überall auf dem Platz wieder. Während der Spielplatz schon freigegeben ist, müssen alle anderen sich noch etwas gedulden. „Wir werden den Platz ab Himmelfahrt öffnen“, kündigte Bürgermeisterin Beate Nielsen an.

Durch die Corona-Krise verzögert sich die Fertigstellung des Platzes

„Der Umbau des Dorfplatzes war für die Gemeindevertreter eine Herzensangelegenheit“, betonte die Bürgermeisterin. Hier hätten alle an einem Strang gezogen, um die Pläne schnellstmöglich umzusetzen. Rund ein Jahr habe es von der ersten Diskussion in den Gremien bis zur Fertigstellung des 500.000-Euro-Projektes gedauert. Einige Restarbeiten wie die Montage von Lampen und eines größeren Stromkastens seien noch zu erledigen. Aber dabei gebe es noch Lieferschwierigkeiten durch die Corona-Krise. „In einer der Lampen wird dann das öffentliche W-LAN installiert“, erläuterte Nielsen.

Anzeige

Der Platz soll Raum für Feste bieten und den Parkdruck mindern

Eigentlich wollte die Gemeinde den Dorfplatz offiziell am 1. Mai mit einem Fest einweihen. Dies fiel wegen der andauernden Pandemie ins Wasser. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Danach darf und soll das Areal mit verschiedenen Veranstaltungen mit Leben gefüllt werden. Feste von Vereinen oder andere Aktionen seien denkbar, meinte Beate Nielsen. An Wochentagen dient der Platz als zusätzliche Parkfläche. So soll die Parksituation vor der Apotheke und der Gemeinschaftspraxis in der Klaus-Groth-Straße entspannt werden.

Weitere KN+ Artikel

Die ersten Besucher des Spielplatzes zeigten sich beeindruckt

„Schon früher war das Areal ein Spielplatz, das wollten wir erhalten“, erläuterte die Bürgermeisterin. So befindet sich in einem Bereich ein großes Klettergerüst und eine Schaukel, an der sich Kinder austoben können. Besonders das Klettergerüst in Form eines großen Schiffes hat es den Kindern angetan. Die Zwillinge Marlon und Lukas dürfen als erste die Anlage testen. Und es gibt viel zu entdecken. Kletternetze, Rutsche und ein Versteck im Rumpf des Schiffes. Das Urteil der Jungs ist eindeutig: „Voll cool.“

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.