Schacht-Audorf

Amtsverwaltung und Kreis wollen den Schulweg zwischen Friedhofstraße und der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf zusätzlich sichern und die Straße verengen. Bis Ostern werden in der Friedhofstraße mehrere Schachtringe mit einem Durchmesser von jeweils einem Meter aufgestellt sowie Markierungen angebracht, die den Autoverkehr in diesem Bereich ausbremsen sollen. Dies kündigt der Kreis jetzt an.

Busse bringen die Schüler

Der Grund: Mit der Neuordnung des Busverkehrs und damit auch der Schülerbeförderung halten zahlreiche Busse mit Schülern aus dem Umland jetzt in der Friedhofstraße. Dort müssen die Schüler vor und nach der Schule die Straße überqueren, die dort etwa 6,50 Meter breit und relativ stark befahren ist.

Erst in der vergangenen Woche war es unmittelbar vor der Schule zu einem Unfall gekommen, der für eine siebenjährige Schülerin glimpflich ausging.

„Vor allem Schülerinnen und Schüler der Primarstufe verfügen in der Regel noch nicht über ausreichende Erfahrungen im Straßenverkehr und haben deshalb Schwierigkeiten bei der Einschätzung von Entfernungen und Geschwindigkeiten sowie der erforderlichen Verständigung mit den Fahrzeugführern“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Bei einem Ortstermin haben Verkehrsbehörde, Schule und Gemeinde daher entschieden, die sogenannte Querungshilfe jetzt schnellstmöglich zu bauen.