Schacht-Audorf

Es war im Morgengrauen gegen 6 Uhr, als Spezialkräfte von SEK und Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Wohnungen in Schacht-Audorf und Osterrönfeld stürmten. In einer verdeckten Operation hatten Kripobeamte aus Neumünster sechs Wohnungen ausgemacht, in denen der Verdacht auf den "Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" bestand, so Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Polizeieinsatz in Schacht-Audorf und Osterrönfeld

In einer Wohnung in Schacht-Audorf wurden die Spezialkräfte dabei von einem Kampfhund überrascht. "Die Beamten erschossen den Staffordshire Bullterrier zum Selbstschutz", so der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft.

Außerdem fanden die Polizisten nach eigenen Angaben bei der anschließenden Durchsuchung von vier Wohnungen in Schacht-Audorf und zweien in Osterrönfeld wie erwartet Drogen. Darunter sollen Marihuana, Amphetamine und Ecstasy-Pillen, einmal in einer Menge, die einen Verbrechenstatbestand erfüllt, gewesen sein, so der Oberstaatsanwalt. Außerdem wurden Datenträger wie Handys sichergestellt.

Festnahmen gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Über eine mögliche Untersuchungshaft werde erst nach Auswertung der Hausdurchsuchungen entschieden.