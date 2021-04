Schacht-Audorf

„Endlich ist der Weg fertig“, sagt Bürgermeisterin Beate Nielsen. Es hat auch lange genug gedauert. Der Beschluss für das 42000-Euro-Projekt wurde bereits im Dezember 2019 gefasst und nun umgesetzt. „Da haben wir alle an einem Strang gezogen. Es war uns eine Herzensangelegenheit“, so die Bürgermeisterin über das einstimmige Abstimmungsergebnis.

Hinweisschilder mit Trainingsbildern

Eine Beinpresse, ein Balance-Board oder das Gerüst zum Hangeln und für Klimmzüge: Insgesamt acht Stationen säumen den etwa 350 Meter langen Weg. An beiden Eingängen der Sportstrecke sind große Hinweisschilder angebracht, die einen kleinen Trainingsplan für die Sportler vorschlagen. Zusätzlich sind an Geräten QR-Codes angebracht. „Wenn man diese mit dem Smartphone einscannt, werden Trainingsvideos für die jeweiligen Geräte geöffnet“, sagt Christiane Retzlaff, Vorsitzende des Fachausschusses Sport. Die Übungen sind einfach gehalten und leicht für jedermann zu meistern. Eigengewicht und die Balancefähigkeit bestimmen den Schwierigkeitsgrad der Geräte.

Gerade die zentrale Lage und die Nähe zur Schule könnten zahlreiche Nutzer anlocken. „In den Pandemiezeiten ist es schwierig, Sportangebote zu nutzen“, sagt die Bürgermeisterin. Mannschafts- oder Hallensportarten dürften nur unter strengen Auflagen stattfinden. Der Aktivwanderweg falle da genau in eine Nische, die Aktive nutzen könnten. Auch die Schule könne profitieren, auch dort stehe momentan nur die große Halle zur Verfügung. Der Schulsportplatz könne wegen der Bauarbeiten nicht genutzt werden, die kleine Halle sei wegen des Ersatzneubaus abgerissen worden.

Angebot kann erweitert werden

Sollte das Angebot gut genutzt werden, könne es auch nachträglich erweitert werden, so die Vorsitzende. Noch ist genug Wanderweg übrig.

60 Prozent des Projektes wurden durch die Aktivregion gefördert. „Mehr Fitnessgeräte im Freien waren ein eindeutiger Wunsch der Bevölkerung, die 2018 im Rahmen der Sportentwicklungsplanung für die Region befragt wurden“, sagt Marco Neumann, Regionalmanager der Aktivregion.

Das Projekt bediene sogar zwei Punkte, die im Entwicklungsplan formuliert worden sind: vielfältige Bewegungsmöglichkeiten in Grünflächen und Parks sowie attraktive Laufwege in der Region. Die Sportkoordinatorin der Aktivregion Melanie Knierim betont: „In einer Zeit, in der viele Sportarten nicht ausgeübt werden können, ist das individuelle Training umso wichtiger.“ In Schacht-Audorf gibt es dazu nun eine gute Möglichkeit.