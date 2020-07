Das Schallplattenmuseum in Nortorf feiert ein Jubiläum: Am 24. Juli vor 70 Jahren wurde in der damaligen Teldec-Schallplattenfabrik die millionste Platte gepresst. Zu hören ist auf der Jubiläums-Scheibe das „Harry-Lime-Thema“ - Anton Karas‘ Zither-Musik zu dem bekannten Film „Der dritte Mann“.