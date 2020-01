Revox-Tonbandgerät, Plattenspieler, Goldene Schallplatten: In "Lindenberg! Mach dein Ding" über Udo Lindenberg spielen Requisiten aus dem Schallplattenmuseum Nortorf mit. Die Produktionsfirma fragte bei Museumsleiter Lutz Bertram an, ob er mit Leihgaben helfen könne. Für den war das keine Frage.

Udo-Lindenberg-Film - In "Lindenberg! Mach dein Ding" steckt auch ein Stück Nortorf

Von Hans-Jürgen Jensen