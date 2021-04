Nortorf

Das Innenministerium fördert den Umbau des ehemaligen Kesselhauses der Teldec-Schallplattenfabrik zum Deutschen Schallplattenmuseum. Nortorf erhält die volle Fördersumme von 750000 Euro. Bürgermeister Torben Ackermann lag Freude in der Stimme: „Ich bin überrascht, wie schnell es ging.“ Am 6. April hatte die Stadt den Förderantrag eingereicht. Am 27. April kam das „Ja“ vom Ministerium. Die Baukosten wurden mit insgesamt einer Million Euro beziffert.

Für Sekt oder Champagner ist es noch zu früh, sagte Torben Ackermann. „Wir feiern, wenn das Museum eröffnet wird.“ Nächste Schritte: „Die Ausschreibungen für die Bauarbeiten werden gestartet.“ Die Pläne für das Bauvorhaben liegen bereit.

Vorstand des Museumsvereins feiert virtuell den Förderbescheid

Lutz Bertram, Leiter des Schallplattenmuseums, jubelte: „Wir sind völlig begeistert. Wir freuen uns auf den Neubau. Heute Abend machen wir erst mal eine Flasche Champagner auf und feiern virtuell mit dem Vereinsvorstand.“ 2012 war erstmals der Gedanke aufgekommen, das alte Funktionsgebäude der Schallplattenfabrik in ein Museum umzuwandeln.

Der Weg bis zur Bewilligung der Fördersumme gleicht einer Berg- und Talbahn. Über Jahre wurde in der Politik heftig über die Baukosten und über die Folgekosten für die Stadt diskutiert. CDU und FDP sind von der Attraktivität des Museums, das bundesweit einmalig ist, überzeugt. Die SPD warnte vor Folgekosten. Ein Bürgerentscheid wurde angeschoben, die Bürger stimmten für den Umbau des Kesselhauses.

Der im November 2020 gestellte Förderantrag der Stadt Nortorf war im Innenministerium zunächst mit dem Hinweis auf mögliche Nachteile für die Handelsbeziehungen mit Dänemark ausgebremst worden. Die Stadt hatte den Antrag daraufhin zurückgezogen. Eine Überarbeitung wurde geplant, Anfang April wurde jedoch der zweite Antrag wortgleich erneut vorgelegt, berichtete Bürgermeister Torben Ackermann. Er wurde akzeptiert.

Deutlich größere Ausstellungsfläche im Kesselhaus in Nortorf

Das Museum im Jungfernstieg war während der Pandemie nur noch auf Anfrage geöffnet. „Wir werden den Betrieb herunterfahren, wir müssen einpacken“, kündigte Lutz Bertram an. Die Ausstellungsfläche wird im Kesselhaus um das Zwölffache anwachsen – von jetzt 67 in einem umgebauten Einfamilienhaus im Jungfernstieg auf knapp 800 Quadratmeter im Kesselhaus. Er rechnet im Sommer mit dem Baubeginn. Der Architekt schätzt mit einer Bauzeit von acht bis zehn Monaten.