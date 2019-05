Schierensee

Man hat in Schierensee schlichtweg keine Chance auf Empfang mit seinem Mobiltelefon: Denn der Ort liegt ein einem Funkloch. Auf Dauer ist jedoch kein Empfang keine Lösung.

Das Problem muss nicht fortbestehen. Denn die Firma Vodafone ist auf der Suche nach einem Standort für einen Mobilfunkmast und hatte sich an die Gemeinde Schierensee gewandt. Die beiden größten Netzanbieter Vodafone und Telekom haben sich eine sehr gute Netzabdeckung als Ziel gesetzt, in diesem Jahr sollen etwa 250 neue Mobilfunkmasten zwischen Nord- und Ostsee aufgebaut werden, bestehende Türme sollen zudem aufgerüstet werden. Für den neuen Mobilfunkstandard 5G werden darüber hinaus etliche weitere Stationen benötigt. "Daher kam die Anfrage zu uns", erklärt Kaiser.

Doch nicht nur die Gemeinde sei angeschrieben worden, auch haben private Grundeigentümer Anfragen erhalten. "Wir sind als Gemeindepolitiker nicht einig, ob es überhaupt von den Bürgern gewünscht ist. Wenn wir keinen Standort finden, dann bleibt es hier tot", gab Kaiser zu bedenken.

"Wir müssen an die Zukunft denken"

Bauausschussvorsitzender Hans-Christian Reimers hatte sich schon vorab informiert. "Ich habe mich an das Breitband-Kompetenzzentrum gewandt. Wir müssen an die Zukunft denken, auch Themen wie autonomes Fahren oder die Landwirtschaft müssen dabei bedacht werden", erklärte Reimers.

Einige Bürger betonten in dem Zusammenhang auch, dass an die nachfolgenden Generationen gedacht werden müsse. Doch nicht alle sahen es so, eine andere Anwohnerin kritisierte die anfallende Strahlung durch einen Funkmast. Kaiser gab zu bedenken, dass man von allen Seiten von Masten umgeben sei, auch Ex-Bürgermeister Uwe Jess erklärte: "Schierensee hat keine Glaskuppel, Strahlen gehen hier nicht dran vorbei."

Hans-Christian Reimers schlug vor, einen Fachmann aus dem Breitband-Kompetenzzentrum für eine Informationsveranstaltung einzuladen, um Pro und Kontra einer Mobilfunkanlage abzuklären - dafür gab es Applaus. Die Debatte um einen Funkmast geht weiter.

Von Sorka Eixmann