Corona: Dorfputz trotz Kontaktverbot

Krogaspe

Bürgermeister Nils Höfer war von der Resonanz auf seine Idee begeistert, nach den Regeln des Kontaktverbots und dennoch gemeinsam das Dorf unter dem Motto "Raus aus der Bude - Auf geht's zum Schietsammeln!" frühlingsfein zu putzen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind Versammlungen untersagt. Das am 30. März geplante, traditionell gemeinsame Schietsammeln sollte jedoch nicht ins Wasser fallen. Der langjährige Gemeindevertreter Gerhard Möbius schlug vor, dass individuell gesammelt werden sollte: Partner und Kernfamilien gemeinsam, aber nicht wie in vergangenen Jahren in großen Gruppen.

Die Sammelstrecken wurden digital gemeldet

Nils Höfer koordinierte den Ablauf mit Einsatz moderner Medien. Er lud per Mail und über Facebook zum Sammeln ein und legte vor seiner Haustür einen Stapel Mülltüten für Selbstabholer aus. „Es wurden nur acht Beutel mitgenommen. Die meisten Leute brachten eigene Müllsäcke mit.“ 25 Helfer meldeten sich, sie sammelten auf einer Strecke von 20 Kilometern in der und um die Gemeinde Abfall aus Grünstreifen, Knicks und Gräben. Die Mülltüten steckten sie in ihre privaten Abfalltonnen. Sie meldeten dem Bürgermeister ihre Sammelrouten, der die Infos per Mail und über Facebook im Dorf verbreitete, damit kein Weg zweimal angesteuert wurde. Illegal entsorgter Sperrmüll, zu denen ein Teppich zählte, ließen die Helfer liegen. Das vom Bürgermeister informierte Amt Nortorfer Land holte die großen Stücke ab.

Aktion vertrieb auch die Langeweile

Nils Höfers Plan ging auf: Als Helfer konnten die Dorfbewohner den durch das Kontaktverbot enge Zusammenleben für Stunden hinter sich lassen, dem Lagerkoller entgegenwirken und der Langeweile ein Stück weit entgehen. „Mit dieser Aktion haben die Krogasper großen Gemeinsinn und Solidarität gezeigt, gemeinsam angepackt und dem Virus ein Schnäppchen geschlagen.“

Der Dank zum Abschluss – sonst ein Teller Erbsensuppe auf Kosten der Gemeinde – fällt nicht komplett aus. „Ich will alle Helfer zu einer Grillwurst mit Salat einladen, im Sommer, wenn hoffentlich Corona Vergangenheit ist“, kündigte Nils Höfer an.

