Spinnende Raupen der Pfaffenhütchen-Gespinstmotte machen die Bushaltestelle in Borgdorf-Seedorf zum Foto-Hotspot: Sie umhüllen vier Büsche und Gräser am Weg mit einem weißen Vorhang aus feinsten Fäden. „Von den Tieren geht keine Gefahr aus“, sagt Henner Kinder vom Naturschutzbund.

Büsche an der L49

Von Beate König