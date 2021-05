Ausbildungsbetrieb unterbrochen, keine gemeinsamen Aktivitäten und Kurse höchstens per Videokonferenz: Der Lehrbetrieb Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein hat in der Corona-Pandemie ordentlich gelitten. Den Neustart will das Land deswegen mit einem sechsstelligen Förderpaket in Schwung bringen