Schon mal etwas von einem „Turtle Bus“ gehört? Eltern von Kindergartensteppkes wissen, worum es sich handelt. Zwei dieser 1600 bis 2000 Euro teuren Sechssitzer auf Rädern stehen in der neuen Kita am See in Bordesholm – und da startet am Montag die Krippenbetreuung in einem extra Gebäudeteil.