Hohn

Es ist ein Abschied auf Raten, der mit dieser Tournee noch einmal würdig begangen werden soll: Am Donnerstag, den 3. Juni, startet in Hohn bei Rendsburg die Transall mit der Sonderlackierung als "Retro-Brummel" zu Trainingsflügen über Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, bevor das Lufttransportgeschwader (LTG) 63 Ende des Jahres aufgelöst wird.

Fliegerhorst Hohn: Abschiedstournee startet um 8.30 Uhr

Der Start ist für 8.30 Uhr im Fliegerhorst Hohn angesetzt. Von dort überfliegt die Transportmaschine den Tornado-Standort Jagel, bevor sie gen Süden dreht und über mehrere Militärflugplätze in Niedersachsen fliegt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben der Bundeswehr wird die Maschine in der Luft teilweise von den dort stationierten Flugzeugen und Hubschraubern "begrüßt", ehe der Überflug in Formation fortgesetzt wird. Neben dem Eurofighter wird die Transall am Donnerstag unter anderem von dem Seefernaufklärer P3-Orion und den Hubschraubern NH90 und Lynx begleitet. Im niedersächsischen Faßberg ist eine erste Landung geplant.

Lesen Sie auch: Mit Bildergalerie: Roll-out der "Retro-Brummel" auf dem Fliegerhorst Hohn

Transall wird gegen 15.35 über Kiel erwartet

Nach einer kurzen Mittagspause geht es weiter in Richtung Osten nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort setzt die Maschine zu mehreren Kurzlandungen auf und rollt zurück an den Startpunkt, ehe sie wieder abhebt (Stop & Go). Nach einem letzten Stopp in Stralsund fliegt das Transportflugzeug nach Schleswig-Holstein. Gegen 15.35 wird die Maschine in Kiel erwartet, wo sie den Flugplatz Holtenau im Norden der Stadt überfliegt. Begleitet wird die "Retro Brummel" dabei von einer konventionell lackierten Transall.

Wer die Maschinen bei ihrer Ehrenrunde beobachten will, sollte sich etwas früher einfinden und bedenken, dass es sich bei dem Flugplan nur um ungefähre Zeiten handelt. Gegen 15.50 Uhr ist die Landung zurück in Hohn geplant.

Lesen Sie auch: Mit Video: Letzter Check vor der Ausmusterung für die Transall

Flugplan (ohne Gewähr) 8.30 Uhr: Start auf dem Fliegerhorst Hohn bei Rendsburg

8.35 Uhr: Überflug Fliegerhorst Jagel

9 Uhr: Überflug Fliegerhorst Nordholz (Niedersachsen) mit Begleitung durch P3-Orion und die Helikopter NH90 und Lynx

9.35 Uhr: Überflug Fliegerhorst Wittmund (Niedersachsen) mit Begleitung durch die dort stationierten Eurofighter

10.00 Uhr: Überflug Fliegerhorst Diepholz (Niedersachsen)

10.25 Uhr: Überflug Flughafen Bremen

10.55 Uhr: Überflug Fliegerhorst Bückeburg (Niedersachsen)

11.10 Uhr: Überflug Fliegerhorst Wunstorf (Niedersachsen)

11.30 Uhr: Landung Fliegerhorst Faßberg (Niedersachsen)

13.40 Uhr: Stop & Go Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen (Mecklenburg-Vorpommern)

14.00 Uhr: Stop & Go Flugplatz Anklam (Mecklenburg-Vorpommern)

14.30 Uhr: Stop & Go Stralsund-Barth (Mecklenburg-Vorpommern)

14.55 Uhr: Überflug Flughafen/Fliegerhorst Rostock-Laage (Mecklenburg-Vorpommern) mit Begleitung durch die dort stationierten Eurofighter

15.35 Uhr: Überflug Landeshauptstadt Kiel

15.45 Uhr: Landung Fliegerhorst Hohn

Maschinen werden noch bis Jahresende bereitgehalten

Wie berichtet, hat die Transall ihren letztem Auslandseinsatz im afrikanischen Niger Ende April beendet, steht auf dem Fliegerhorst in Hohn jetzt nur noch für außerplanmäßige Einsätze wie Evakuierungen bereit. Nach der Abschiedstournee über dem Norden soll es im Laufe des Sommers noch Flüge über Süddeutschland geben, bevor das Geschwader Ende des Jahres seinen Dienst einstellt. Die Aufgaben der Transall übernimmt dann unter anderem der in Wunstorf bei Hannover stationierte A400M.