Die Holländerklappbrücke der Schleuse in Klein Königsförde, die über den Alten Eiderkanal führt, ist ein beliebtes Fotomotiv. Wer bei einem Urlaub in Schleswig-Holstein eine Radtour in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals macht, sieht sich meist auch dessen Vorgänger an. Das ist der Alte Eiderkanal, erhalten auf einer Länge von 1,5 Kilometern und erbaut zwischen 1776 und 1784.

Brückenportal ist eine Rekonstruktion

Wer hier auf den Kameraauslöser drückt, sollte aber wissen: Die Klappbrücke ist wesentlich jünger. Noch in den 1980er-Jahren führte lediglich ein Weg über den Alten Eiderkanal. Ein Brückenportal gab es nicht mehr. Das historische Bauwerk war erst in den Jahren 1987 und 1988 anhand von Plänen aus dem 18. Jahrhundert rekonstruiert worden. Dafür verbaute man große Eichenstämme. Doch die hielten nicht lange. 2005 krachte ein Gegengewicht der schweren Waagebalken herunter. Starker Pilzbefall war die Ursache gewesen. Auch untere Trägerbalken waren betroffen, was zu einer Sperrung der Brücke führte.

Gemeinde erhielt bei Sanierung finanzielle Unterstützung

2012 folgte die nächste Restaurierung. Aus Holzträgern wurden Stahlträger. Rund 80.000 Euro hatte die Gesamtsanierung gekostet. Damals hatte die Gemeinde Krummwisch finanzielle Unterstützung unter anderem vom Canal-Verein, der Aktivregion Mittelholstein, der EU und der Förde Sparkasse erhalten. „Eine Überraschung, der wir dieses Mal aus dem Weg gehen wollen“, sagt Bürgermeister Marko Schiefelbein (AWG) zum Sanierungsbetrag von vor acht Jahren. „Daher wollen wir jährlich einen Betrag für die Schleuse in den Haushalt einstellen, damit uns das Ganze nicht in fünf bis zehn Jahren überrollt“, ergänzt Schiefelbein.

Unterstand und Info-Tafeln sollen überholt werden

Dazu soll nun ein Ingenieurbüro die Kosten für Sanierung und Pflege ermitteln. Zunächst gehe es darum, die Einwüchse der Natur in den Fugen der Schleusenmauern und weiteren Bewuchs zu entfernen, sagt Bürgermeister Schiefelbein. Neben der Schleuse sollen auch der anliegende Unterstand mit den Info-Tafeln zur Schleuse und der zugehörige Zaun überholt werden. Diese Arbeiten werden wahrscheinlich erst im kommenden Jahr stattfinden. Mit einem Angebot für die Schleuse rechnet Schiefelbein im Herbst.

Canal-Verein löste sich 2017 auf

Die Gemeinde möchte die Instandhaltungskosten des kleinen touristischen Anziehungspunktes unter anderem deshalb auf mehrere Jahre verteilen, weil eine finanzielle Unterstützung seitens des Canal-Vereins – wie bei der Restaurierung 2012 – nicht mehr in Frage kommt. Nachdem der Verein seine Aufgaben rund um den Kanal als erfüllt ansah, löste er sich 2017 nach 37-jährigem Bestehen auf. „Auf diese Hilfe können wir also nicht mehr zurückgreifen“, sagt der Bürgermeister.

Schleuse ist seit 1989 im Besitz der Gemeinde

Dass sich seine Gemeinde um die Schleuse kümmert, hat seinen Ursprung im Jahr 1989. Denn bis dahin befand sich die Anlage in Privatbesitz. Doch die Kommune entschied, die Schleuse für einen symbolischen Betrag zu kaufen. Seitdem belastet sie den Finanzhaushalt. Doch das historische Bauwerk nicht zu pflegen und verfallen zu lassen, sei natürlich keine Option, sagt Schiefelbein.

