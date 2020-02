Der 1981 geborene Diplom-Designer Mathias Meinel stellt in der Galerie Göldner in Bordesholm aus. Der Hamburger, der auch Landschaftsmaler ist und seit 2018 an den Symposien der norddeutschen Realisten teilnimmt, wird bei der Vernissage am Sonnabend, 8. Februar, Details zu seinen Werken erläutern.