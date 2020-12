Das Burger-Restaurant am Autohof in Dätgen hat trotz des Lockdowns geöffnet. Für die Filiale an der Autobahn 7 gilt eine Ausnahme von der Corona-Verordnung Schleswig-Holsteins vom 14. Dezember. Der Betreiber erhält die Grundversorgung für Kraftfahrer aufrecht, doch nicht nur die können dort essen.