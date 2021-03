Kronshagen

Seit zwei Wochen kann sich Kita- und Schulpersonal im Kronshagener Bürgerhaus zweimal wöchentlich auf Corona testen lassen. Die erfreuliche Nachricht: Bisher hat es bei den Testungen noch kein positives Testergebnis gegeben. Das berichteten Bernd Carstensen, DRK-Vorsitzender in Kronshagen, und Maren Behrens von der Arztpraxis Britz.

Gemeinsam hatten Ehrenamtler des Ortsvereins und die medizinische Fachangestellte die Schnelltests durchgeführt. Ab Dienstag wird das Angebot im Bürgerhaus erweitert. Dann kann sich jeder Kronshagener Bürger einmal pro Woche kostenlos auf den Erreger SARS-CoV-2 testen lassen.

Praktischer Testlauf mit Schülern

Geschulte Freiwillige vom DRK-Ortsverein empfangen Testwillige im Großen Saal montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 18 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag zwischen 13 und 18 Uhr. "Heute ist der praktische Testlauf mit den Schülern. Daran können wir dann noch besser einschätzen, mit wie viel Kapazität wir testen können", sagte Carstensen am Montagmorgen, während Schülerinnen und Schüler des Kronshagener Abitur-Jahrgangs nach und nach an die Station von Anke Langbehn und Reinhard Müller vom DRK-Ortsverein traten.

Langbehn nimmt Nasen- und Rachenabstrich, Müller hat die Zeit bei den Tests im Blick. 15 Minuten müssen die Getesteten warten, dann wird das Ergebnis angezeigt. Ein Team werde etwa 20 Tests pro Stunde schaffen, sagt DRK-Ortsvorsitzender Carstensen. "Wir werden am Dienstag mit zwei Testteams starten und dann sehen, wer kommt", ergänzt er. Maximal könnte man derzeit im Großen Saal des Bürgerhauses drei Stationen parallel laufen lassen. Man sei auch im Austausch mit örtlichen Arztpraxen und Apotheken, damit Mitarbeiter wenn nötig stundenweise aushelfen könnten, sagt Carstensen.

Anmelden müssen sich die Bürger im Vorfeld nicht. Wer ein positives Testergebnis erhält, muss sich unverzüglich in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt informieren. Das schreibt die aktualisierte Allgemeinverfügung vor, die der Kreis Rendsburg-Eckernförde am Montag bekanntgab. Das Ergebnis des Schnelltests muss dann per molekularbiologischer Untersuchung, zum Beispiel über einen PCR-Test, überprüft werden.

"Zeitdruck und Erwartungshaltung" bei den Bürgern

Bürgermeister Ingo Sander (CDU) ist froh über "die große Unterstützung vom DRK" bei der Erweiterung des Testangebots in Kronshagen. Nachdem es die politische Entscheidung für einen Gratis-Test pro Woche gegeben hatte, „wollten wir schnellstmöglich an zentraler Stelle eine Teststelle schaffen“, sagt Sander. Auch in Kronshagen habe es nach der Entscheidung Nachfragen im Rathaus gegeben, wo es einen solchen Service in der Gemeinde geben würde. „Ein gewisser Zeitdruck und eine Erwartungshaltung waren schon vorhanden“, sagt Sander. Im Bürgerhaus sieht der Verwaltungschef zudem „eine Reaktionsmöglichkeit für die Zukunft“.

Je nachdem wie sich die Nachfrage entwickeln werde, könne man das Testangebot anpassen. Dass am Montag der Abschlussjahrgang des Gymnasiums zur Generalprobe ins Bürgerhaus kam, sei in Absprache mit den Schulen entschieden worden, um dort für die anstehenden Prüfungen „ein Stück mehr Sicherheit“ zu gewährleisten.