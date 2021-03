Schönhorst

Der Bus rollt zwar. Aber durch Schönhorst fährt er offenbar immer so spät, dass die Schulkinder bereits von den Eltern in die Schule gebracht wurden. Und deshalb rollt der Bus meistens leer durch die Gemeinde – ein Ärgernis, nicht nur für die Eltern und Schülerinnen sowie Schüler. Auch Bürgermeister Lothar Bischof gefällt das nicht.

Schüler aus Schönhorst: Fast eine Stunde Wartezeit bei Schulschluss

Bei der Umstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis wurden offenbar einige Busfahrzeiten „verschoben“, zumindest für die Schüler und Schülerinnen aus Schönhorst und Umgebung. „Es passt alles nicht mehr“, sagt Michaela Martens. „Die Klassen drei und vier der Schule am Eiderwald haben um 13.05 Uhr Schulschluss. Der Bus dort fährt aber erst um 13.58 Uhr. Die Kinder müssen fast eine Stunde warten, nach dem Unterricht und mit Hunger im Bauch. Das geht doch nicht“, betont sie.

Freundin Anja Einfeldt sieht das genauso, auch ihre Kinder gehen in Flintbek zur Schule und sind von diesen neuen Fahrplänen betroffen. „Wir machen uns Sorgen, denn wer soll die Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren denn in dieser Zeit beaufsichtigen? Das kann doch gar nicht gut gehen“, gibt Einfeldt zu bedenken.

Welche Wartezeit ist zumutbar?

Natürlich hat Bürgermeister Bischof genau wie die beiden Mütter schon beim Kreis Rendsburg-Eckernförde nachgefragt. Aber: „Laut Satzung des Kreises sind Wartezeiten bis zu 60 Minuten zumutbar“, fasst er die Antwort zusammen. Michaela Martens und Anja Einfeldt haben noch keine Antwort auf ihre Mails bekommen. „Wir haben bereits am 22. Februar unser Anliegen dem Kreis geschildert, noch hat keiner reagiert“, sagt Martens.

Ähnlich sieht es auf der Hintour am Morgen aus. „Heute Morgen kam der Bus um 7.46 Uhr in Schönhorst an. Allerding sollten die Kinder zehn Minuten vor acht in der Schule sein. Das kann der Bus nicht schaffen“, betont Bischof. Das Fazit: „Die Eltern fahren jeden Morgen ihre Kids nach Flintbek, der Bus bleibt leer.“ Noch ärgerlicher: „Die Dorfkinder kriegen so schnell den Stempel aufgedrückt, sie seien immer zu spät – dabei können sie gar nicht pünktlich sein“, fügt Michaela Martens noch hinzu.

Wenn Eltern fahren müssen, ist das nicht gut für das Klima

Ein weiterer Punkt: das Klima. "Wir wollen das Klima schonen, nun fahren wieder alle Eltern mit den Autos", erläutert Bischof. Und betont: "Auch wenn derzeit nur wenige Kinder aus Schönhorst betroffen sind, die künftige Generation wächst nach und daher wollen wir jetzt für gute Verbindungen sorgen."

Malte Nevermann aus der Abteilung Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen beim Kreis Rendsburg-Eckernförde kennt die Problematik. "Wir haben ein neues Netz, unter anderem sind auch 120 neue Busfahrer dabei. Es gab diverse Anfangsschwierigkeiten", gesteht er. Aber: "Diese anfänglichen Probleme sollten ausgemerzt sein, vergangene Woche lagen wir bei 95 Prozent was die Auswertung der Statistik in puncto Pünktlichkeit angeht." Wöchentlich werden beim Kreis alle Daten gecheckt, damit sollte es auch mit dem pünktlichen Erreichen der Schule am Eiderwald am Morgen klappen.

Änderungen im Sommerfahrplan möglich

Das Problem mit der langen Wartezeit bei Schulschluss ist ihm auch bekannt. "Wir sind eng mit dem Schulträger, der Gemeinde Flintbek, im Austausch. Es gibt immer zwei Stellschrauben, so könnte auch der Schulträger die Schlusszeiten an der Schule ändern."

Damit könnten beim Sommerfahrplan vielleicht Änderungen eingeplant werden. Bei der Gemeinde Flintbek ist Katja Plambeck zuständig, auch sie kennt die Probleme. "Wir stehen im Austausch und versuchen natürlich, den Eltern entgegenzukommen. Aber es sind viele Faktoren, die dabei bedacht werden müssen."