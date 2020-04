Angemeldete Besucher sind willkommen

Nortorf

In der Nortorfer Amtsverwaltung, der Stadtbücherei und in der Kleiderkammer im Haus der Vereine werden die Corona-Beschränkungen gelockert. „Unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen wollen wir gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, in den Normalbetrieb eines öffentlichen Dienstleisters zurückzukehren“, kündigt Dieter Staschewski, Amtsdirektor des Amtes Nortorfer Land, an.

Zum Schutz der Gesundheit der Amts-Mitarbeiter und der Besucher hat das Amt einen festen Besuchsablauf für Bürger geplant. Um Wartezeiten, etwa vor dem Meldeamt, dem Standesamt, der Bücherei oder in anderen Bereichen zu vermeiden, werden Besucher gebeten, vorab telefonisch einen festen Termin unter Tel. 04392/40101 oder unter den Durchwahlen zu vereinbaren.

Sachbearbeiter holt Besucher am Haupteingang ab

Der zuständige Sachbearbeiter holt Besucher am Haupteingang ab und begleitet sie wieder hinaus. Im Rathaus und in der Kleiderkammer herrscht Maskenpflicht, Besucher müssen sich die Hände desinfizieren. Das Material der Mund-Nasen-Bedeckung muss geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern, unabhängig von der Kennzeichnung oder einer zertifizierten Schutzkategorie. Aus Stoff genähte Bedeckungen, Schals, Tücher, Schlauchschals und anderweitige Stoffzuschnitte oder andere Materialien, die Mund und Nase vollständig bedecken, eignen sich.

Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen sind Mitarbeiter der Amtsverwaltung und der Bücherei. Maskenpflicht besteht für sie ins Ausnahmefällen: Wenn sie im unmittelbaren Kunden-Service-Bereich tätig sind, keine Schutzwand (Spritzschutz) vorhanden ist und die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu Kunden nicht dauerhaft sichergestellt werden kann.

Maskenlos dürfen Brautpaare vor den Standesbeamten treten

Auch Bürgermeister und Mitglieder politischer Gremien sind ausgenommen, bei Sitzungen der politischen Gremien die jeweiligen Mitglieder des Gremiums sowie Zuhörer. Die Anzahl der Zuhörer wird auf maximal sieben Personen beschränkt. Maskenlos dürfen Brautpaare vor den Standesbeamten treten, bis zu sechs Gäste dürfen unter Berücksichtigung des Mindestabstandsgebotes ohne Masken dabei sein.

Ohne Maske dürfen Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr in die Gebäude und Personen mit einer nachweislichen medizinische, psychischen Beeinträchtigung oder einer Behinderung. Weitere Ausnahmen können erteilt werden, wenn ein berechtigter Grund nachgewiesen werden kann. Der Amtsdirektor kann bei Nichtkooperation das Hausrecht durchsetzen.

Büchereikunden werden gebeten, Medien unter der Mailadresse buecherei@amt-nortorfer-land.de oder per Anruf zu den regulären Öffnungszeiten unter Tel. 04392/401272 vorzubestellen. Bücher sollten von Einzelpersonen nur mit einem Termin abgeholt oder zurückgebracht werden. Büchereiausweis und Personalausweis müssen vorgelegt werden. Kein Kunde muss persönlich erscheinen, die Säumnisgebühren werden weiterhin ausgesetzt

Für die Kleiderkammer im Haus der Vereine und Verbände können Termine für das Abholen und für Abgeben unter Tel. 04392/4548 oder per E-Mail kleiderkammer@nortorf.de vereinbart werden. Dies gilt auch für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren. Besucher werden am Haupteingang des Hauses der Vereine und Verbände abgeholt und auch wieder hinaus begleitet.

