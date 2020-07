Flintbek

Schrottsammeln geht auch mit Abstand: Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Schrottsammel-Aktion vom Förderverein Freibad Flintbek in abgespeckter Form organisiert werden.

4800 Euro wurden gespendet durch das Schrottsammeln

In der Zeit vom 21. März bis 4. April standen im Gemeindegebiet von Flintbek wie in jedem Jahr Container, in denen das gespendete Metall gesammelt werden konnte. Nun gab es den ersten Scheck: 4800 Euro konnten durch die Unterstützerfirma Böttcher & Trachsel angewiesen werden. Vereinsvorsitzender Fabian Rother erinnert sich gut: „Wir haben im Winter wie in jedem Jahr mit unserer aktiven Sammelgruppe die gesamte Schrottaktion geplant und viel Mühe in die Vorbereitung gesteckt. Dann kam kurz vor dem Start des Schrottbadens der Corona-Lockdown.“ Kurzzeitig habe der Vorstand erwogen, die Aktion vollständig abzusagen.

„Dann hat uns aber doch der Ehrgeiz gepackt und wir haben versucht, in dieser Extremsituation möglichst viel für das Flintbeker Freibad zu bewegen“, so Rother. Dabei stand eines im Fokus: Weder die Spender noch die Sammler in Gefahr bringen. Daher wurde auf die Schraubeneimersammlung verzichtet. Aber der neu angeschaffte Anhänger konnte wunderbar eingesetzt werden, indem man in vor der Tür der Spender abstellte und kontaktlos wieder abholte.

Auch hätten die Hinweisschilder an den Schrottcontainern zu Abstandsregeln sehr gut funktioniert, fasst Rother zusammen. Nichtsdestotrotz war die diesjährige Schrottaktion eine besondere Herausforderung für die helfenden Hände des Vereins, denn es gab keine gemeinsamen Aktionen oder Treffen. Auch auf die Übergabe eines Spendenschecks mussten Förderverein und Unterstützende verzichten. "Wir möchten aber an dieser Stelle noch einmal unseren Partnerfirmen Böttcher & Trachsel und dem Kieler Schrotthandel sowie allen Spendern einen großen Dank für die tolle Unterstützung aussprechen“, erklärt Fabian Rother.

Verschönerung der Bahnbrücke durch einen Graffiti-Künstler

Ein Teil des gespendeten Schrottgeldes soll für die Verschönerung der Bahnbrücke am Eiderkamp von einem professionellen Graffiti-Künstler mit einem tollen Freibad-Motiv eingesetzt werden. Eine zweite Schrottspende steht in diesem Jahr zudem noch aus. „Nachdem aufgrund der Pandemien die Schrottpreise in den Keller gerutscht waren, haben wir gut ein Drittel des Schrotts an einem sicheren Ort eingelagert. Wir hoffen darauf, dass die Preise bald wieder steigen und wir den restlichen Schrott dann zu einem guten Preis verkaufen und den Erlös in die Verschönerung unseres Freibads investieren können“, erklärt Rother.

