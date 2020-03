Zwei gute Nachrichten gab es auf dem Hof Jacobsen außerhalb von Osterrönfeld am Montag: In der Nacht wurde ein Kälbchen geboren. Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass das Bildungsministerium das Projekt der Landwirtschaftskammer „Schulklassen auf dem Bauernhof“ in Zukunft stärker fördert.