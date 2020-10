Nortorf

Paul Brettschneider (16), Nele Harder (15) und Constantin Jung (15) sind die treibenden Köpfe bei der Neugestaltung des Schulgartens der Gemeinschaftsschule. Die Zehntklässler planten im jahrgangsübergreifenden Wahlpflichtkurs (WPU) bei Bio-Lehrerin Meike Jörck bereits Anfang des Jahres die neue Struktur der zehn mal 35 Meter großen Fläche zwischen dem Schultrakt und der Sporthalle.

Eine 30 Zentimeter dicke, neue Schicht Mutterboden war bereits aufgetragen worden, als der Corona-Lockdown die Arbeiten im März stoppte. Die Fläche lag nicht lange brach. Sie wurde zum Paradies für Wildkräuter. Kniehoch schossen die Pflanzen bis zum Herbst.

Statt die erste Ernte oder die neu geplante Bank hinter einer Wiese als Chillout-Zone zu genießen, stand für die Schüler 14 Tage intensives Ackern auf WPU-Kursus-Plan. In zwei Kohorten wurde Unkraut gejätet, auch Mitschüler aus anderen Klassen unterstützten beim Freilegen der Fläche.

Sanft geschwungener Weg per Hand ausgekoffert

Inzwischen ist der Boden fast schwarz. Der Entwurf der Schüler ist zu erkennen: Ein neuer, sanft geschwungener Weg gliedert den Raum zwischen drei Hügeln, die vor acht Jahren auf dem Gelände angelegt wurden. 20 Zentimeter tief wurde der Boden per Hand ausgekoffert, dann ein Wildkräuter undurchlässiges Vlies ausgelegt, darauf eine Lage Holzhackschnitzel gestreut. Den Wegrand markiert Robinienholz. Meike Jörck bekam es von ihrem Bruder, einem Spielplatzgerätehersteller, geschenkt.

Stauden, eine Eiche und am Rand ein breiter Streifen mit Haselnuss- und Heckenrosenbüschen bleiben stehen. „Sie werden nochmal geschnitten“, erklärte Constantin Jung. Auch Topinambur-Sprößlinge bleiben erhalten. „Schüler haben hier Pflanzversuche gemacht“, berichtete Meike Jörck. Die Knollen der Pflanze sind essbar. Constantin Jung kennt die Geschichte der Nutzpflanze: „Sie wurde im Zweiten Weltkrieg als Kartoffelersatz genommen.“

Sonnenblumenfeld geplant

Auf der Nordseite wird später gesät, Wiese mit Bank und ein Sonnenblumenfeld sollen entstehen, dazu ein Trampelpfad zu zwei neuen Kompostcontainern. Gegenüber sind Beete für Unterstufenklassen geplant. „Die Schüler lieben es, das Wachstum der Pflanzen zu beobachten“, weiß Meike Jörck. Ein Eintopfessen mit dem im Schulgarten geernteten Gemüse zählt zu den Ritualen im Jahr.

Buchsbäumchen wurden aus dem alten Garten ausgegraben und in einem Beet zwischengeparkt. Sie sollen wie Steine als gliedernde Elemente am Wegrand platziert werden, Totholz wird als Lebensraum für Insekten wieder gestapelt.

Erste Saat vor den Ferien: eine die Bodenqualität verbessernde Zwischenfrucht. Die Sähmaschine lieh Meike Jörck aus ihrem Privatbestand. „Meine Eltern haben einen Gartenbaubetrieb.“ Im November sollen die Pflanzen untergepflügt werden.

Grün-Aktivisten

Die drei Gartenplaner bewiesen schon 2019 mit einer Pflanzaktion Interesse an der Gestaltung des schulischen Grüns: In Eigenregie setzten sie auf dem Schulgelände Bäume, die sie als Spende von einem Gartenbaubetrieb bekommen hatten. Hoffnung von Meike Jörck: Die Grün-Aktivisten übernehmen über das Kursende hinaus, bis zum Abi in drei Jahren, Verantwortung für den Erhalt des Schulgartens. „Es gibt dafür einen Etat.“ Und für Gartengeräte einen Extraraum.

