Schüler lasen auf Platt

Rendsburg

Dass es in einer Bücherei eher leise zu geht, ist bekannt. Vor dem Vorlesewettbewerb konnten Besucher jedoch eine Stecknadel fallen hören, so groß war die Anspannung der Teilnehmer. Erst als Büchereileiter Klaus-Dieter Fechner die Schüler begrüßte, lockerte die Stimmung sichtbar auf. „Ich kann nicht so gut Platt sprechen wie ihr, deshalb habt ihr schon einmal meinen größten Respekt“, sagte der Büchereichef.

Die Vorleser durften sich ihre Lieblingstexte aussuchen

Sieben Grundschüler sowie fünf Schüler weiterführender Schulen traten in Rendsburg an. Sie waren bereits zu den besten Plattdeutsch-Lesern ihrer Schulen erkoren worden. Während die Grundschüler noch relativ einfache Texte vorlesen mussten, wartete auf die Älteren eine größere Herausforderung mit anspruchsvolleren und längeren Werken. Unter verschiedenen Stücken, die der Heimatbund ausgewählt hatte, durften die Vorleser sich ihren Lieblingstext aussuchen. Dann galt es, die Jury aus Sprachexperten zu überzeugen.

Erfolg mit einer Patchwork-Geschichte

Bei den Acht- bis Zehntklässlern konnte sich Lars Reimers durchsetzen. In lockerer Art las der Schüler der Schule Schacht-Audorf die Geschichte „Sneewittchen un de söven Öllern“ vor. In dem Text geht es um eine fast undurchsichtige Patchworkfamilie. Während Kinder vor einer Schauspielaufführung des bekannten Märchens durch den geschlossenen Vorhang schauen, erzählt Lea, wenn sie alles erkannt hat. Denn nicht nur ihr Vater und ihre Mutter sind anwesend, sondern auch neue Lebensgefährten sowie die diversen ehemaligen Partner von Partnern, die nun alle irgendwie zur Familie gehören. Ihr Klassenkamerad Niklas versucht, bei den diversen Verbindungen mitzuhalten. Lea, die das Schneewittchen spielen soll, hat also sieben Eltern im Publikum. Da wird Niklas klar – Schneewittchen und die sieben Eltern – ist ja auch logisch.

Knapp hinter Lars Reimers landeten Thede Rusch (2. Platz) und Gesa Rohde (3. Platz), beide aus Dellstedt. Bei den Grundschülern konnte sich Tilda Plöhn von der Schule in Hohn durchsetzen. Ihr folgten Lisa Reese aus Jevenstedt und auf dem dritten Platz Ole Joris Frank aus Schülldorf. „Ihr habt uns die Entscheidung wirklich nicht einfach gemacht“, sagte Jurychef Heiko Gauert. So hoch sei das Niveau der Vorleser gewesen.

