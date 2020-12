Zwei Neuntklässlerinnen der Gemeinschaftsschule in Nortorf starteten eine Spendensammlung für die Tafel. Sie stellten selbstgebaute Sammelbehälter für Pfandflaschen in der Schule auf, das Pflaschenpfand spenden sie. Die Idee wuchs, als sie die Tafel in einem Schulprojekt vorstellen wollten.