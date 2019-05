Schülp

Schritt für Schritt möchten die Projektmanager Vanessa Thielemann, Lotta Wulk und Julian Tietz einen Garten schaffen, in dem gearbeitet, kreativ gewirkt oder gelernt werden kann. Er soll anregen, über eigene Lebens-, Arbeits-, und Konsumweisen nachzudenken und fortan als Experimentierfeld dienen, auf dem man Nachhaltigkeit leben und erleben kann.

Drei Bereiche sind für den Ort der Begegnung geplant: „Bei Kultur.ULEN soll die Fläche kulturell genutzt werden, beispielsweise für Lesungen, Theatergruppen oder Konzerte“, erläutert Vanessa Thielemann. Dafür können am Sonnabend eigene Pläne mitgebracht oder gemeinsame Ideen erarbeitet werden. Der zweite Bereich nennt sich Arbeits.ULEN. „Eine Art Coworking-Space auf dem Lande, draußen arbeiten mit moderner Infrastruktur“, erklärt Julian Tietz.

Mit dem Wissen der älteren Generation

Sein Traum wäre, dort auch „eine schöne Obstplantage zu erschaffen“, aus deren Ernte man gemeinsam Most herstellt und das am liebsten mit dem Wissen der älteren Generation. „Denn im Garten.ULEN trifft Tradition auf Innovation, Stadt auf Land, Jung auf Alt“, so Thielemann. Das dritte Thema nennt sich Lern.ULEN und beschäftigt sich mit der Permakultur, einer ganzheitlichen Bewirtschaftung. „Hier geht es darum, einen Teil als Lerngarten zu nutzen, aktiv zu pflanzen und zu ernten“, beschreibt sie.

Auch Ehrenamt, Gemeinschaft und Partizipation sollen im Garten.ULEN wachsen. „Wir möchten gerne unser eigenes Bullerbü schaffen“, so Tietz. Zum Auftakt gibt es ein Makeathon am Sonnabend, 18. Mai, ab 10 Uhr. Nach einer Vorstellung des Projektes werden am Vormittag Ideen für die drei Bereiche Lern.ULEN, Arbeits.ULEN und Kultur.ULEN erarbeitet. Am Nachmittag steht nach dem ersten Spatenstich das Gärtnern, Kennenlernen und Netzwerken auf dem Programm.

Mitmachen kann jeder

Die Ergebnisse fließen in sogenannte Konzeptionierungs-Makeathons der drei Bereiche ein, die im Juni stattfinden sollen: Die Gruppe für Arbeits.ULEN trifft sich am Sonnabend, 22. Juni, für Kultur.ULEN am Sonntag, 23. Juni sowie für Lern.ULEN am Sonnabend, 29. Juni. Mitmachen kann jeder, um eine Anmeldung für den 18. Mai wird unter info@garten-ulen.de gebeten.

Das Gelände befindet sich auf der Rückseite des Seminarhauses Villa Ulenspegel im Looper Weg 94 in Schülp bei Nortorf.

www.gartenulen.de.

