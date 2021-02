In bewegten Schwüngen statt in schnurgerader Linie fließt seit ihrer Renaturierung die Obere Höllenau südlich des Looper Wegs in Schülp. Der Wasser- und Bodenverband gestaltete einen 900 Meter langen Abschnitt des Gewässers für knapp 130.000 Euro neu. Bund und Land waren mit im Boot.