Drei der sieben Vorstandsmitglieder sind vor Ende der Wahlperiode ausgeschieden. Steht der Seniorenrat in Nortorf vor dem Aus? Seniorenratsvorsitzende Jutta Kock sucht für die Nachwahl am 28. November Ehrenamtliche, die das Mammutprogramm in Politik und Freizeitaktivitäten weiter führen.