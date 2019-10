Flintbek

Die Halle im alten Bürger- und Sportzentrum war gerade erst renoviert und modernisiert worden. Nach dem Brand ging die Diskussion über den Neubau los – und es wurde seitens der Kommunalpolitik infrage gestellt, ob die Sportschützen beim Wiederaufbau einen Platz finden. Dann die Nachricht: Die Schützen sollen beim Neubau berücksichtigt werden. Doch dann kam alles anders und die Schützen flogen, wie berichtet, wieder aus dem Raumprogramm raus.

Rückblick: Im Juni 2018 stimmte der Bauausschuss mehrheitlich beim geplanten Neubau Bürger- und Sportzentrum für die „große Lösung“ – inklusive Räume für die Schützen. Das Patt – CDU und UWF setzten sich für ein Raumkonzept mit Schützensparte ein, SPD und Grüne hielten dagegen – hatte sich nach der Kommunalwahl 2018 geändert. Die FDP votierte quasi als Zünglein an der Waage für die große Lösung. Das Aufatmen hielt nicht lange an, denn es wurde eine neue Entscheidung notwendig, weil der beauftragte Generalunternehmer der Gemeinde kein Angebot gemacht hatte und nun ein Architekt beauftragt wurde, um erneut zu planen. Auch der Architekt stellte zwei Lösungen vor, eine große für 4,7 Millionen Euro und eine kleine für 2,97 Millionen Euro. Am Ende gab es ein einstimmiges Votum für die kleine Lösung – ohne die Schützen.

Kein Platz für die Schützen im Neubau des TSV Flintbek

„Plötzlich hat kein Kommunalpolitiker mehr zu uns gehalten, das war erschreckend“, erinnert sich Jürgen Meier, Spartenleiter der Schützen beim TSV Flintbek. Doch die Schützen wollen so schnell nicht aufgeben. „Uns steht doch ein Teil der Versicherungssumme in Höhe von 800.000 Euro zu“, ist der 57-Jährige überzeugt. Genau dieses Geld will er in die eigene Planung für ein Schützenheim investieren. „Wir haben ein komplettes Konzept für den Bau einer Schießhalle“, sagt Meier. „Sportschützen gelten als immaterielles Kulturerbe, wir wollen weiter ein Zuhause in Flintbek haben“, betont er.

Baukosten für neue Schießhalle liegen bei etwa 900.000 Euro

Die Baukosten für eine Halle in der Größe von 57 mal 36 Metern belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Meier hat noch mehr Ideen: Diese Halle könnte auch von anderen Gruppen wie für Herzsport oder von Bogenschützen genutzt werden. Er denkt auch über das Sammeln von Spenden nach. „Wir Schützen haben den Bau der Laufbahn und den Kunstrasen unterstützt, jetzt erwarten wir auch, dass wir unterstützt werden.“

Mehr als 5000 Kilometer hat Meier bislang für Fahrten zum Training auf den Tacho bekommen. Besonders für die Jugendarbeit sei es schwer, das Training außerhalb der eigenen Halle umzusetzen. Daher sieht er die Lösung in einem Bau. Sein Konzept hat er bereits bei der Gemeinde vorgelegt. Bürgermeister Olaf Plambeck hat die Unterlagen in der nichtöffentlichen Sitzung des Bauausschusses weitergereicht. „Aus Sicht von Jürgen Meier sind die besagten 800000 Euro zwar mal gebilligt worden, aber es steht von der Versicherungssumme n.atürlich keinem etwas zu“, betont Plambeck. Und er fügt hinzu: „Es ist ein rein finanzielles Problem, unsere Haushaltslage gibt das nicht her.“ Zudem fehle ja auch ein Grundstück, so Plambeck weiter.

