Mit dem Bürgerentscheid, die Schule am Eiderwald in Flintbek an ihrem Standort zu erhalten, hat der Lenkungsausschuss Schulentwicklung jede Menge zu tun. Jetzt muss neu über Sanierung, Abriss und Neubau geredet werden. In der Bauphase könnten Container auf dem Aldi-Gelände helfen.