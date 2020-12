Wegen Einsturzgefahr ist die Turnhalle der Schule am Eiderwald in Flintbek gesperrt. Die Tragfähigkeit des Daches kann nicht mehr garantiert werden. Es hat sich so verzogen, dass die Dachpfannen nicht mehr gerade liegen. Auch wenn gerade keine Kinder da sind - die Sperrung könnte länger dauern.