Endlich liegt wieder der Duft von frischem Essen über der Mensa der Schule am Eiderwald: Am Montag begann der Betrieb, 41 Kinder nutzen bei der Wiedereröffnung das Angebot. Derzeit können nur die Kinder, die auch in der Betreuung sind, verpflegt werden. Das Hygienekonzept ist umfangreich.