Das Förderzentrum Schule an den Eichen in Nortorf erlebt in der Coronakrise bewegte Zeiten: Kay Dawitscheck ist seit dem 1. April neuer Schulleiter, ein Anbau wurde in Betrieb genommen, die fünfte Klasse beim regionalen Malwettbewerb der Lions Club Nord mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.