Der zweite Versuch für den Bürgerentscheid, der aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig verschoben werden musste, rückt näher: Am Sonntag, 21. Juni, stimmen die Bürger aus Flintbek über den Standort der Schule am Eiderwald ab. Die Initiative "Pro Schule" spricht sich deutlich für einen Neubau aus.

Von Sorka Eixmann