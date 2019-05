Bordesholm

Seit 2002 organisiert Wolfgang Saas, Schulsportbeauftragter des Kreises Rendsburg-Eckernförde, die Qualifikation, an der alle Schulen aus dem Kreis teilnehmen können: „Der besondere Charakter ist das Gemeinsame. In einem Team laufen drei Mädchen, drei Jungen und jeweils ein Lehrer und ein Elternteil.“ In diesem Jahr hatten sich 25 Teams angemeldet.

Schöne Strecke am See in Bordesholm

Zum vierten Mal in Folge fand das Sportevent am Bordesholmer See statt. „In den Jahren davor sind wird immer von Schule zu Schule gegangen. Aber die Strecke ist so schön gelegen am See. Und abkürzen kann bei diesem Rundkurs niemand“, lobte Saas. Die schnellste Zeit für die fünf Kilometer lange Strecke lag unter 19 Minuten.

Lindenschule reichte Platz zwei fürs Finale

Der Jubel bei den Lindengrundschülern aus Bordesholm war riesig: Gestern reichte der Lindenschule mit einer Gesamtzeit von drei Stunden und 18 Minuten ein zweiter Platz hinter der Fockbecker Bergschule (3,13 Stunden). Die gastgebende Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule (HBS) scheiterte im Feld der weiterführenden Schule am Finale, Platz acht wurde erreicht. Es siegte da die Jungmannschule aus Eckernförde. Für das Finale dürfen sich bei den weiterführenden Schulen noch das Gymnasium Altenholz und das Gymnasium Kronwerk Rendsburg Hoffnungen machen. „Die besten Zweit- und Drittplazierten dürfen teilnehmen“, so Sass.

HBS organisierte das Lauf-Event

Die Organisation hatte die HBS wie in Vorjahren wieder übernommen. Sportlehrerin Claudia Schneider, die selbst für ihr Team mit auf die Strecke ging, hatte dazu ein Helferteam aus Oberstufenschülern für Zeitmessung und Streckenposten gewinnen können. Zudem sorgten Pheobe Grüner und Hana Curt am Verpflegungspavillon dafür, dass die Läufer mit Selter, frischen Äpfeln und Bananen versorgt wurden.

Wettbewerbe sind für Schüler wichtig

„Solche Wettbewerbe sind wichtig“, so Claudia Schneider. Im Raum Bordesholm seien viele Kinder noch in Vereinen. In ihrer 20-jährigen Berufslaufbahn habe sie aber feststellen müssen, dass die Unsportlichkeit zunehme. Je älter die Schüler werden, umso weniger seien sie zum Laufen zu bewegen, fügte sie hinzu. Ihre Kollegin Sabine Gerschefski von der Lindengrundschule hat diese Probleme noch nicht. 19 Köpfe inklusive Ersatzläufer waren dabei. Auch das zweite Team landete auf Platz vier ganz weit vorne unter den 14 Mannschaften.

