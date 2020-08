In der Mensa bei der Gemeinschaftsschule in Nortorf bleibt in der ersten Woche nach den Sommerferien die Küche kalt: Bestellungen waren vorab nicht möglich. Zum 30. September wird ein neuer Pächter an 180 Tagen Mahlzeiten für Schüler kochen. 815 Schüler sind in diesem Schuljahr angemeldet.