Der Kieler Bambusradhersteller My Boo ist Kooperationspartner der Gemeinschaftsschule Nortorf. Geschäftsführer Maximilian Schay und Schulleiter Timo Off vereinbarten per Vertrag Möglichkeiten von Schülerpraktika in Kiel bis zu Lehrer- und Schüler-Austauschprogrammen in Yonso in Ghana.