Am 15. März sollte per Bürgerentscheid in Flintbek über den Standort der Schule am Eiderwald abgestimmt werden. Die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung: Am Tag zuvor musste Verwaltungschef Olaf Plambeck die Abstimmung absagen. Der neue Termin steht: Am 21. Juni wird abgestimmt.